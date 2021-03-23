Речь идет о проекте закона № 5249-1 «Об амнистии по случаю 30-й годовщины независимости Украины», в рамках которого депутаты предлагают отпустить на свободу несколько категорий лиц, отбывающих наказание в тюрьмах страны.
В списке потенциальных претендентов на амнистию атошники и участники боевых действий, воевавшие против жителей Донбасса, а также инвалиды, больные туберкулезом и онкологией, пенсионеры, мужчины, имеющие несовершеннолетних детей или детей с ограниченными возможностями.
Предполагается, что при принятии решения об освобождении будут учитываться степень опасности деяний, совершенных преступниками, срок уже отбытого наказания и объективные факторы состояния здоровья.
В законопроекте указано, что амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших особо тяжкие преступления и коррупционеров.
Сколько именно человек предполагается амнистировать таким образом, пока не уточняется.
Отмечать 30-летие независимости на Украине будут 24 августа 2021 года.