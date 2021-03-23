В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, в рамках которого предлагается амнистировать заключенных по случаю 30-го Дня независимости. Об этом сообщил Obozrevatel 23 марта

На Украине стартовало голосование за лучшие местные фильмы, которые покажут в День независимости © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

В списке потенциальных претендентов на амнистию атошники и участники боевых действий, воевавшие против жителей Донбасса, а также инвалиды, больные туберкулезом и онкологией, пенсионеры, мужчины, имеющие несовершеннолетних детей или детей с ограниченными возможностями.

Предполагается, что при принятии решения об освобождении будут учитываться степень опасности деяний, совершенных преступниками, срок уже отбытого наказания и объективные факторы состояния здоровья.

В законопроекте указано, что амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших особо тяжкие преступления и коррупционеров.

Сколько именно человек предполагается амнистировать таким образом, пока не уточняется.

Отмечать 30-летие независимости на Украине будут 24 августа 2021 года.