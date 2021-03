Обложка британской газеты The Times от 23 марта содержит видоизмененную карту Восточной Европы, с которой исчезла Украина, зато появились две Белоруссии

Британские журналисты сохранили за Белоруссией ее официальное название, однако переименовали Украину, которая теперь, по версии The Times, также называется «Беларусью».

В псевдоБеларуси прирост числа заражений коронавирусом составил почти 44%. В настоящей Белоруссии заболеваемость подросла на 15%.

«Боже, какая же зрада зрадная!!! Сегодняшняя The Times поместила карту, на которой «потеряли» Украину. Зато Белоруссия явно приросла территориями. МИД Украины уже вызвал посла Британии?» — прокомментировал ошибку Times российский политолог Владимир Корнилов.

Иностранные журналисты периодически публикуют карту Украины без Крыма, что вызывает возмущение в украинских политических кругах. Среди изданий, обновивших границы Украины в соответствии с геополитическим реалиями были британский журнал The Economist и американская газета The New York Times.

Привыкают к российскому статусу Крыма и на самой Украине. Так, власти Львова в конце декабря 2020 года опубликовали четыре ролика, в которых на карте Украины не был указан Крым.

В мае телеканал «1+1» в выпуске службы новостей ТСН также показал карту Украины без Крыма, что вылилось в проверку со стороны Нацсовета по телевидению и радиовещанию.