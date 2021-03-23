Украина видится на Западе как страна, которая совершила демократическую революцию во имя того, чтобы стать частью евроатлантического сообщества, и которая подверглась агрессии со стороны России именно за это. Об этом рассказал директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Станислав Бышок: На риторику Байдена России не стоит обращать внимание © РИА Новости, Александр Натрускин Джо Байден заявлял, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США.

Также на Западе обратили внимание на то, как открыто и без эксцессов прошли прошлые президентские выборы, как власть легко перешла от Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому, и это стало дополнительным аргументом в пользу того, что страна находится на правильном пути, и её следует поддерживать, указал эксперт.

«Россия же, согласно евроанлантическому консенсусу, всему этому старается всячески препятствовать, в том числе через доступные информационные каналы, которые в известной риторике принято называть исключительно дезинформационными. Здесь Украина воспринимается как ещё одна страна, которая подверглась «гибридной» агрессии Москвы, — вместе с британцами, проголосовавшими за выход из ЕС, или американцами, выбравшими Трампа», — пояснил Бышок.

Такой информационной — или дезинформационной, по их версии, — кампании необходимо ставить преграды, вплоть до закрытия каналов, и здесь уже никто не будет разбираться, что больше повлияло на решение офиса Зеленского закрыть телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком — предполагаемая пророссийскость каналов или всё-таки их оппозиционность, заключил политолог.

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