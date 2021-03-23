В американских аналитических центрах называют именно Китай принципиальным противником для США в обозримом будущем. Россию скорее маркируют как уходящую великую державу. Об этом рассказал директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Бышок о мультикультурализме, миграционном кризисе в ЕС и евроскептиках — видео Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство».

Эксперт пояснил, что с точки зрения американских аналитиков Россия пока ещё может причинить какие-то локальные неудобства глобальному Западу, но её время постепенно уходит в силу демографических и экономических факторов.

«Такой прогноз для русского уха крайне некомфортен, вот и президент Путин недавно заявил, что Россия ещё не достигла своего пика», — считает Бышок.

Следуя прогнозам собственных аналитиков, руководство США могло бы снизить своё давление на Россию и попробовать каким-то образом включить её в ряды глобального Запада для коллективного противостояния растущему Китаю, но проблема состоит в том, что Москва хочет быть равным партнером, и в том, что торгово-экономические связи США с Китаем гораздо значительнее, чем с Москвой, заключил политолог.

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