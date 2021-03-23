Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила три приоритета Украины в вопросе сближения с НАТО. О них она рассказала в ходе онлайн-брифинга 23 марта

«Первое — это внутренние реформы и трансформации», — сказала Стефанишина. Украина: извилистый путь в НАТО © nato.int «Вторым элементом я бы назвала политический консенсус стран Альянса. И это тоже большая работа, которую сейчас мы с Министерством иностранных дел, Офисом президента и народными депутатами проделываем и пытаемся мобилизовать в соответствующих столицах», — добавила Стефанишина. Третьим приоритетом вице-премьер назвала политическую стабильность и согласие между различными политическими силами. Летом 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO's Enhanced Opportunities Program — EOP).