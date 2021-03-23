«Первое — это внутренние реформы и трансформации», — сказала Стефанишина.
По ее словам, обретение Украиной статуса партнера с расширенными возможностями открыло для страны дополнительные обязательства. Любые вопросы, связанные с членством в НАТО, отметила вице-премьер, лежат в плоскости внутренних реформ.
«Вторым элементом я бы назвала политический консенсус стран Альянса. И это тоже большая работа, которую сейчас мы с Министерством иностранных дел, Офисом президента и народными депутатами проделываем и пытаемся мобилизовать в соответствующих столицах», — добавила Стефанишина.
Третьим приоритетом вице-премьер назвала политическую стабильность и согласие между различными политическими силами.
Летом 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO's Enhanced Opportunities Program — EOP).