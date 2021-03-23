По мнению эксперта, если Киев решит начать наступление на республики Донбасса, будет выбрана тактика блицкрига.
Как полагает эксперт, согласно гипотетическому военному сценарию после прорыва ВСУ укреплений в Донбассе и контрударов со стороны республик начнутся затяжные бои.
«Если согласиться на разгром ДНР и ЛНР, то быстро начнутся беспорядки в России. Если РФ будет оказывать помощь скрытно, то это быстро всплывет и не решит задачу. Придется вступать в масштабный военный конфликт. Будет проведена беседа с украинским руководством с предложением свернуть операцию. Если руководство Украины на это не согласится, то, скорее всего, Россия примет решение начать ввод войск на территорию юго-востока Украины», — сказал Сивков.
Затем в результате наступления в направлении Харькова и Одессы, деблокады Приднестровья и получения выхода к Черному морю по всей морской границе Украины РФ удалось бы решить задачи безопасности страны в Черноморском бассейне, заключил эксперт.
Полностью интервью с Константином Сивковым можно прочитать здесь.