Если украинские военные предпримут попытку нападения на ЛДНР и постепенно ввяжутся в затяжные бои в Донбассе, России придется вмешаться. Об этом военный эксперт Константин Сивков рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, если Киев решит начать наступление на республики Донбасса, будет выбрана тактика блицкрига.

Как полагает эксперт, согласно гипотетическому военному сценарию после прорыва ВСУ укреплений в Донбассе и контрударов со стороны республик начнутся затяжные бои. Блицкриг Зеленского. Решится ли Украина наступать в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

«Если согласиться на разгром ДНР и ЛНР, то быстро начнутся беспорядки в России. Если РФ будет оказывать помощь скрытно, то это быстро всплывет и не решит задачу. Придется вступать в масштабный военный конфликт. Будет проведена беседа с украинским руководством с предложением свернуть операцию. Если руководство Украины на это не согласится, то, скорее всего, Россия примет решение начать ввод войск на территорию юго-востока Украины», — сказал Сивков.

Затем в результате наступления в направлении Харькова и Одессы, деблокады Приднестровья и получения выхода к Черному морю по всей морской границе Украины РФ удалось бы решить задачи безопасности страны в Черноморском бассейне, заключил эксперт.

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