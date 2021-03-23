Глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook заявил, что сокращение прибыли банков «стало результатом как общего кризиса в экономике вследствие эпидемии COVID-19 и отрицательной переоценки стоимости ОВГЗ, так и снижения ставок по основным операциям, генерирующих процентный доход банков».
Отмечается, что доходы банков за январь-февраль составили 35,089 млрд грн (около 85 млрд рублей), расходы — 28,6 млрд грн (около 70 млрд рублей).
При этом процентные доходы за эти два месяца составляли 24,965 млрд грн (около 62 млрд рублей), процентные выплаты — 8,48 млрд грн (около 22 млрд рублей).
Вместе с тем, по словам Данилишина, рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами — более 18%, а его адекватность превышает 22%.
Ранее НБУ обновил прогноз по росту ВВП на Украине в 2021 году до 4,2%. В октябре прошлого года НБУ прогнозировал уровень 4,2%. Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 3,8% (ранее ожидался рост на 3,8%). В 2023 году ожидается рост на 4%.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская экономика из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, пострадала меньше, чем экономика во многих странах Европы.