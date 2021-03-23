Прибыль украинских банков в январе-феврале 2021 года составила 6,49 млрд грн (около 16 млрд рублей), что по итогам двух месяцев 2021 года оказалось в 2,45 раза меньше показателя за соответствующий период прошлого года (15,87 млрд грн, или около 40 млрд рублей). Об этом 23 марта сообщается на сайте НБУ

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook заявил, что сокращение прибыли банков «стало результатом как общего кризиса в экономике вследствие эпидемии COVID-19 и отрицательной переоценки стоимости ОВГЗ, так и снижения ставок по основным операциям, генерирующих процентный доход банков».

Отмечается, что доходы банков за январь-февраль составили 35,089 млрд грн (около 85 млрд рублей), расходы — 28,6 млрд грн (около 70 млрд рублей).

Как Минск обеспечивает Киев нефтепродуктами © Facebook, ОАО "Мозырский НПЗ"

Вместе с тем, по словам Данилишина, рентабельность капитала банков остается достаточно высокой по сравнению с другими странами — более 18%, а его адекватность превышает 22%.

Ранее НБУ обновил прогноз по росту ВВП на Украине в 2021 году до 4,2%. В октябре прошлого года НБУ прогнозировал уровень 4,2%. Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 3,8% (ранее ожидался рост на 3,8%). В 2023 году ожидается рост на 4%.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская экономика из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, пострадала меньше, чем экономика во многих странах Европы.