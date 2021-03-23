Зеленский изначально не был готов к решению многочисленных проблем страны. И тут дело не только в отсутствии политического опыта, но и в его ментальности: он привык выступать на сцене и все время ожидать признания, а для политика это нежелательная черта, утверждает Чарнецки.
«Стоит сказать о нынешнем президенте Украины так: он был "заготовкой", материалом для политика», — отметил эксперт.
По словам польского философа, Зеленский так и не изменился: несмотря на огромную общественную поддержку, он остался заложником своего окружения из «Квартала 95».
20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины. Впоследствии многие ожидали таких же эффектных действий, однако за два года эти ожидания не оправдались.
Одним из его главных обещаний было завершение конфликта в Донбассе. При этом Зеленский объявил, что Украина готова к диалогу с населением республик, но вести диалог с руководством ДНР и ЛНР не будет, так как, по его словам, они не признаны мировым обществом, а значит не могут легитимно руководить.
Ни одно из обещаний, которые Владимир Зеленский дал во время своей инаугурации, не было и не будет выполнено, отметила заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.
По ее словам, Война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, он также, как и его предшественники, пляшет под дудку Запада и США, и будет продолжать это делать, пока его не решат сменить кураторы из Вашингтона, утверждает эксперт.