Президент Украины Владимир Зеленский оказался лишь «заготовкой», материалом для политика, и так и не стал самостоятельным игроком. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский политический философ Радослав Чарнецки 23 марта

«Стоит сказать о нынешнем президенте Украины так: он был "заготовкой", материалом для политика», — отметил эксперт.

По словам польского философа, Зеленский так и не изменился: несмотря на огромную общественную поддержку, он остался заложником своего окружения из «Квартала 95».

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины. Впоследствии многие ожидали таких же эффектных действий, однако за два года эти ожидания не оправдались.

Одним из его главных обещаний было завершение конфликта в Донбассе. При этом Зеленский объявил, что Украина готова к диалогу с населением республик, но вести диалог с руководством ДНР и ЛНР не будет, так как, по его словам, они не признаны мировым обществом, а значит не могут легитимно руководить.

Ни одно из обещаний, которые Владимир Зеленский дал во время своей инаугурации, не было и не будет выполнено, отметила заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, Война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, он также, как и его предшественники, пляшет под дудку Запада и США, и будет продолжать это делать, пока его не решат сменить кураторы из Вашингтона, утверждает эксперт.