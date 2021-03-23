Накануне, 22 марта, жертвой снайперского огня со стороны 3-го батальона 28-й бригады ВСУ стал 71 летний мужчина. Он получил смертельное ранение во дворе собственного дома на улице Челюскинцев в поселке Александровка Марьинского района Донецка.
Украинские силовики продолжили обстрел, не давая возможности сотрудникам экстренных служб эвакуировать тело погибшего.
«Все доказательства будут задействованы в качестве обвинительной базы в совершении военного преступления. В настоящее время представители СЦКК работают на месте происшествия», — сказал Якубов.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».