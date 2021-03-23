Представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выясняют обстоятельства убийства украинским снайпером мирного жителя поселка Александровка. Об этом 23 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя представительства ДНР в СЦКК Руслана Якубова

Блицкриг Зеленского. Решится ли Украина наступать в Донбассе © Facebook, Операція об'єднаних сил

Украинские силовики продолжили обстрел, не давая возможности сотрудникам экстренных служб эвакуировать тело погибшего.

«Все доказательства будут задействованы в качестве обвинительной базы в совершении военного преступления. В настоящее время представители СЦКК работают на месте происшествия», — сказал Якубов.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».