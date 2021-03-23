Новый общенациональный локдаун украинские власти вводить не планируют. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов 23 марта в эфире «Завтрака с 1+1»

Степанов отметил, что на сегодня сложнее всего ситуация с коронавирусом во Львовской, Винницкой и Николаевской областях Украины.

«Не планируем (вводить общенациональный локдаун. — Ред.). Будем идти по регионам. То есть мы вводим регион. Условно говоря, сейчас мы ввели Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, я думаю, через несколько дней уже выйдет из красной зоны», — сказал глава Минздрава.

Министр подчеркнул необходимость находить баланс в применении ограничительных мер, чтобы «и не распространялась болезнь, и не остановить экономику страны». Локдаун во Львове продлен до 4 апреля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За последние сутки, по данным Минздрава, на Украине вновь скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом — 333 человека. Мэры ряда городов по собственной инициативе ввели локдаун.

В регионах красной зоны Кабмин запретил находиться в общественных местах, в том числе на улице, без масок.