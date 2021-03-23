Выбрать гражданам предлагают в трех категориях: фильмы для широкой зрительской аудитории, авторские фильмы, документальное кино. Проголосовать можно до конца июня.
«Ленты, которые вы выберете, выйдут на экраны кинотеатров в августе, к 30-й годовщине Независимости Украины», — сообщают в пресс-службе Госкино.
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В украинском Госкино уверены, что толчком к развитию современного кино в стране стала отмена в 2011 году госзаказов и переход на финансирование по системе отбора лучших работ.
«С тех пор в кинотеатральный прокат и на фестивальные площадки Украины и мира вышло немалое количество фильмов, созданных при государственной поддержке», — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент в лидерах ленты «Атлантида», «Мои мысли тихие», «Дом», «Племя», а больше всего голосов собрал фильм «Земля голубая, как апельсин».