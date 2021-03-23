Государственное агентство по вопросам кино попросило граждан выбрать украинские фильмы, которые они хотели бы увидеть на экранах кинотеатров в 30-ю годовщину независимости Украины - 24 августа 2021 года. Информация об этом появилась на сайте ведомства 22 марта

Сериал «Папик-2» от «Квартала 95» покажут россиянам © Телеканал СТС Проголосовать можно до конца июня.

«Ленты, которые вы выберете, выйдут на экраны кинотеатров в августе, к 30-й годовщине Независимости Украины», — сообщают в пресс-службе Госкино.

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В украинском Госкино уверены, что толчком к развитию современного кино в стране стала отмена в 2011 году госзаказов и переход на финансирование по системе отбора лучших работ.

«С тех пор в кинотеатральный прокат и на фестивальные площадки Украины и мира вышло немалое количество фильмов, созданных при государственной поддержке», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент в лидерах ленты «Атлантида», «Мои мысли тихие», «Дом», «Племя», а больше всего голосов собрал фильм «Земля голубая, как апельсин».