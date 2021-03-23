«После того как я там (в России. — Ред.) посидел… Тем, кто пошел на фронт, я просто помогаю, но если, не дай бог, что-то заварится [более серьезное между Украиной и Россией], я пойду сам [воевать], потому что я понимаю, что в Украине есть что защищать — право на свою точку зрения», — заявил Рудьковский.
При этом он подчеркнул, что во время своего пребывания в России никогда не ощущал агрессии по отношению к себе. По словам экс-депутата, «позиция о негативе» россиян по отношению к Украине существует только на телевидении, по факту же в тюрьме ни арестанты, ни конвоиры не проявляли к Рудьковскому неприязни из-за его национальности.
Рудьковский был задержан в Москве 28 сентября 2018 года. По версии следствия, 14 июня 2014 года он вместе с членами «Правого сектора»* участвовал в нападении на посольство РФ в Киеве. Радикалы забрасывали здание брусчаткой, краской и яйцами. Депутат бросил в посольство камень, после чего скрылся с места преступления.
Общий ущерб от нападения оценивается в 14 миллионов рублей. По словам Рудьковского, он «бросил предмет под влиянием толпы». Свою вину за участие в нападении на служебное помещение тех, кто имеет международную защиту, с целью осложнить международные отношения он признал.
* Деятельность организации запрещена в РФ