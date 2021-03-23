Лидер движения «Гонор» Сергей Филимонов прокомментировал врученное ему подозрение в хулиганстве во время массового протеста у Офиса президента (ОП). Комментарий он дал журналисту Vesti.ua 23 марта

Филимонов заявил, что не признает свою вину.

«Были телесные повреждения? Так скажите, кому мы причинили телесные повреждения. Если телесных повреждений не было, так зачем это было писать? Чтобы инкриминировать более тяжелую статью? Чтобы потом посадить меня в тюрьму? Ну, пусть попробуют», — сказал он.

Кто будет следующим президентом Украины: Марченко или Стерненко? © Facebook, Сергій Стерненко/Оксана Марченко Сергея Стерненко, протест под Офисом президента был мирным. Филимонов предложил «предателям», которые сидят в ОП, показать, каким должен быть «настоящий протест».

«Если это неэффективно, если мы сейчас видим четвертый день, когда только об этом и говорят (протест сторонников Стерненко под ОП. — Ред.). Если это неэффективно — выйдите и покажите», — резюмировал он.

Вечером 20 марта у Офиса президента прошла акция с требованием освободить осужденного за похищение одесского депутата, экс-лидера одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Протестующие жгли пиротехнику, взрывали петарды, здание ОП разрисовали надписями, табличку подожгли, повредили двери и несколько окон.