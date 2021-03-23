Кабинет министров запретил украинцам ходить по территориям общего пользования в «красных» зонах без защитных масок, в том числе в Киеве. Об этом сообщается в постановлении правительства от 22 марта на сайте Кабмина

Отмечается, что в «красных» зонах запрещается «пребывание на территориях общего пользования без надетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно». Коронавирус: названа самая неблагополучная область Украины © REUTERS, Gleb Garanich

К территориям общего пользования на Украине относятся парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки, памятники культурного и исторического наследия, площади, бульвары, проспекты, улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, пляжи и кладбища.

Также Кабмин запретил работу подвесных канатных дорог.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.