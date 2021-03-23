Сотрудник полиции и охраны киевского гипермаркета с кулаками набросился на женщину, которая хотела зайти в магазин без маски. Видео опубликовали в Telegram-канале «Киев оперативный» 22 марта

Инцидент произошел в «Ашане» на Берковецкой улице.

Полицейский не пускает женщину в магазин без маски, затем бьет ее по голове. Она бьет его в ответ, затем полицейский сбивает ее ударом с ног. Также между ними завязалась перебранка, женщина требовала вернуть ей телефон. Суровая драка украинок из-за маски попала на видео © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Напарник нападавшего заявил, что пострадавшая женщина «е****ко, больная на голову». Он добавил, что охрана боится штрафов из-за посетителей без масок.

«Кем бы ни была эта дама, но такое поведение сотрудника полиции охраны недопустимо. Именно из-за таких охранников нормальных правоохранителей называют мусорами», — говорится в подписи к видео с места событий.

Когда инцидент получил огласку в СМИ, распустившего руки работника охраны уволили из правоохранительных органов.

С 21 ноября на Украине был введен штраф за нахождение в общественных помещениях и транспорте без масок. Он составляет от 170 до 255 гривен (от 460 до 690 рублей).

Согласно закону, штрафовать нарушителей за отсутствие маски, кроме полицейских, имеют право работники эпидемического контроля и представители органов местного самоуправления.