Вечером 20 марта у Офиса президента прошла акция с требованием освободить осужденного на семь лет за похищение одесского депутата Сергея Щербича радикала Сергея Стерненко. Протестующие жгли пиротехнику, взрывали петарды, здание ОП разрисовали надписями, табличку подожгли, повредили двери и несколько окон. Впоследствии Офис оценил ущерб в 2 миллиона гривен.
По словам Геращенко, мирный протест изначально не входил в планы организаторов, о чем свидетельствовали призывы в социальных сетях к дракам с полицией.
Чтобы избежать кровопролития, утверждает он, полиция предпочла не вмешиваться в происходящее.
«Не пролилось ни капли крови. Не была сломана ни одна кость. Окна, двери, таблички на Офисе президента будут заменены на новые. Краска с оскорбительными сообщениями будет смыта», — сказал замглавы МВД Украины.
Ранее Геращенко заявлял, что в беспорядках под Офисом президента заинтересован бывший президент Украины Петр Порошенко. В «Евросолидарности» эти обвинения опровергли.