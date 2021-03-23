Организаторы акции возле Офиса президента Украины 20 марта заранее планировали беспорядки и стычки с полицией. Об этом 23 марта в Facebook заявил замглавы МВД Антон Геращенко

Штурм Банковой: два вывода © REUTERS, Valentyn Ogirenko Сергея Щербича радикала Сергея Стерненко. Протестующие жгли пиротехнику, взрывали петарды, здание ОП разрисовали надписями, табличку подожгли, повредили двери и несколько окон. Впоследствии Офис оценил ущерб в 2 миллиона гривен.

По словам Геращенко, мирный протест изначально не входил в планы организаторов, о чем свидетельствовали призывы в социальных сетях к дракам с полицией.

Чтобы избежать кровопролития, утверждает он, полиция предпочла не вмешиваться в происходящее.

«Не пролилось ни капли крови. Не была сломана ни одна кость. Окна, двери, таблички на Офисе президента будут заменены на новые. Краска с оскорбительными сообщениями будет смыта», — сказал замглавы МВД Украины.

Ранее Геращенко заявлял, что в беспорядках под Офисом президента заинтересован бывший президент Украины Петр Порошенко. В «Евросолидарности» эти обвинения опровергли.