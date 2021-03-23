«Митинг у Офиса Президента 20 марта не планировался как мирная акция! Организаторы акции заранее планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка. Даже призывы в социальных сетях содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие. Сотрудники полиции диалога были на акции и призвали кучку провокаторов к диалогу. Но попытки были тщетны… Ибо задача, которую поставили перед собой организаторы митинга, была совсем другой — насилие и кровопролитие! Чем больше — тем лучше!» — написал он.
Замминистра добавил, что именно поэтому правоохранители отступили — чтобы предотвратить масштабное насилие.
«Именно благодаря этому ни один правоохранитель или митингующий и даже провокатор не пострадали. Не пролилось ни капли крови. Не была сломана ни одна кость», — отметил он.
По словам Геращенко, окна, двери и табличка у входа в здание Офиса президента будут заменены на новые.
Украинское общество, в свою очередь, будет иметь полное представление о том, ради чего организаторы запланировали митинг с огромным количеством закупленной пиротехники и баллончиков с краской именно в темное время суток, отметил он.
«Организаторам провокации очень не понравилась предыдущая акция, которая была две недели назад в дневное время и прошла мирно и спокойно. Им надо было прятать свои лица, чтобы драться, палить глаза правоохранителям, брызгать им в лицо слезоточивый газ, плевать. Все те провокаторы, что поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, установлены и будут отвечать за свои поступки», — написал он.
Вечером 20 марта у Офиса президента прошла акция с требованием освободить осужденного за похищение одесского депутата экс-лидера одесского «Правого сектора»* Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Протестующие жгли пиротехнику, взрывали петарды, здание ОП разрисовали надписями, табличку подожгли, повредили двери и несколько окон.
*Деятельность организации запрещена в РФ.