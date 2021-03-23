Организаторы массовой акции в поддержку украинского радикала Сергея Стерненко планировали превратить ее в массовые драки и столкновения. Об этом 23 марта на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко

«Митинг у Офиса Президента 20 марта не планировался как мирная акция! Организаторы акции заранее планировали ее с расчетом на то, чтобы она превратилась в массовые драки и столкновения со стражами порядка. Даже призывы в социальных сетях содержали в себе прямые намеки на то, что организаторы планируют драки и насилие. Сотрудники полиции диалога были на акции и призвали кучку провокаторов к диалогу. Но попытки были тщетны… Ибо задача, которую поставили перед собой организаторы митинга, была совсем другой — насилие и кровопролитие! Чем больше — тем лучше!» — написал он.

Замминистра добавил, что именно поэтому правоохранители отступили — чтобы предотвратить масштабное насилие.

«Именно благодаря этому ни один правоохранитель или митингующий и даже провокатор не пострадали. Не пролилось ни капли крови. Не была сломана ни одна кость», — отметил он.

По словам Геращенко, окна, двери и табличка у входа в здание Офиса президента будут заменены на новые.

Рейтинг Стерненко и другие социологические диковины © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины

«Организаторам провокации очень не понравилась предыдущая акция, которая была две недели назад в дневное время и прошла мирно и спокойно. Им надо было прятать свои лица, чтобы драться, палить глаза правоохранителям, брызгать им в лицо слезоточивый газ, плевать. Все те провокаторы, что поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, установлены и будут отвечать за свои поступки», — написал он.

Вечером 20 марта у Офиса президента прошла акция с требованием освободить осужденного за похищение одесского депутата экс-лидера одесского «Правого сектора»* Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Протестующие жгли пиротехнику, взрывали петарды, здание ОП разрисовали надписями, табличку подожгли, повредили двери и несколько окон.

*Деятельность организации запрещена в РФ.