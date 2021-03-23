Премьера второго сезона «Папика» запланирована на 5 апреля, транслироваться он будет, как и первая часть, на телеканале СТС. В прошлом году первые серии ситкома собрали у экранов, по данным опросов, 68 миллионов зрителей.
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Руководителем проекта является луганчанин Андрей Яковлев, который также работал над лентой «Сваты». При этом права на «Папика-2» принадлежат украинской студии «Квартал 95».
Показывать его российскому зрителю будут, несмотря на то что в январе произошел скандал из-за запуска юмористического проекта «Лига Смеха» на российском СТС.
Радикально настроенные граждане Украины возмутились, как может украинская компания сотрудничать с Россией, на что представители «Квартала» ответили, что эксклюзивные права на контент студии имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который и совершает подобные сделки.