Ранее Апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял решение о закрытии представительства ДНР в Марселе.
«Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл так называемый "центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение», — заявил Кулеба.
Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. «центр ДНР» в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2021
Представительство ДНР было официально открыто в Марселе в сентябре 2017 года. Главной задачей центра его руководитель называл правдивое информирование жителей Франции о положении дел в Донбассе.
Суд Экс-ан-Прованса в сентябре 2018 года не стал закрывать центр, однако затем прокуратура опротестовала это решение.