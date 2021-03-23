Французский суд закрыл представительство ДНР в Марселе
Французский суд закрыл представительство ДНР в Марселе
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Ранее Апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял решение о закрытии представительства ДНР в Марселе.

«Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл так называемый "центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение», — заявил Кулеба.

Представительство ДНР было официально открыто в Марселе в сентябре 2017 года. Главной задачей центра его руководитель называл правдивое информирование жителей Франции о положении дел в Донбассе.

Суд Экс-ан-Прованса в сентябре 2018 года не стал закрывать центр, однако затем прокуратура опротестовала это решение.