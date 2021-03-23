Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал победой Киева решение суда во Франции о закрытии представительского центра Донецкой Народной Республики в Марселе. Он написал об этом в своем Twitter 23 марта

Французский суд закрыл представительство ДНР в Марселе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл так называемый "центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение», — заявил Кулеба.

Підтверджую офіційно: апеляційний суд у Франції закрив т.зв. «центр ДНР» в Марселі, визнав його нікчемним і заснованим незаконно. Асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені. Ми довго боролися за це і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2021

Представительство ДНР было официально открыто в Марселе в сентябре 2017 года. Главной задачей центра его руководитель называл правдивое информирование жителей Франции о положении дел в Донбассе.

Суд Экс-ан-Прованса в сентябре 2018 года не стал закрывать центр, однако затем прокуратура опротестовала это решение.