Украинский музыкант Александр Положинский 23 марта обратился в Facebook к властям с требованием выпустить из СИЗО осужденного радикала Сергея Стерненко и задержанного по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко

«А Стерненко, Антоненко выпустить», — написал Положинский.

Ранее Положинский отказался от ордена «За заслуги», которым его и других деятелей культуры наградил президент Украины Владимир Зеленский.

В прошлую субботу, 20 марта, сторонники Стерненко разгромили фасад Офиса президента. Они бросали петарды, жгли фаеры и оставляли надписи на стенах.

В марте Приморский суд Одессы приговорил националиста Сергея Стерненко к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда. В поддержку Стерненко его сторонники устроили акцию у здания суда, во время которой жгли покрышки.

Экс-участника АТО, неонациста Андрея Антоненко задержали в 2019 году по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Шеремет был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

По делу о его убийстве задержали несколько участников войны в Донбассе — кроме Антоненко, врача и волонтера АТО Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Свою вину они не признают.