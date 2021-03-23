Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин предложил увольнять врачей за отказ от вакцинации. Об этом он на днях написал на своей странице в Facebook

Со ссылкой на слова заведующей одного из отделений Киевского института пульмонологии Гурин сообщил, что прививаться там согласились только 20% врачей.

«В Киевском институте пульмонологии (!), по словам заведующей одним из отделений, прививаться согласились 20% врачей. Сама заведующая уже дважды болела ковидом, но "не чувствует внутренней уверенности в необходимости вакцинации"», — написал Гурин.

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«80% "врачей" нужно уволить, а их зарплату отдать 20%. Спрашивают: "Кто же тогда будет лечить?" Очевидно, что люди, которые не считают нужным прививаться, не могут считаться врачами, поэтому, если их уволят, останутся работать настоящие врачи. Они и будут лечить», — пишет депутат.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.