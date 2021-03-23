Как бы США ни пытались вредить России, инициируя беспорядки в странах бывшего СССР или пытаясь устроить майдан внутри самой РФ, срок их бесспорного господства над миром наконец-то завершился. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Украину нужно срочно лечить © vk.com, Конрад Ренкас Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство». Позднее в интервью Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он своего российского коллегу «убийцей».

Эксперт подчеркнул, что США уже не контролируют несколько десятков стран с разной степенью независимости (от полностью независимых, как Россия, Китай, Иран, Северная Корея, Венесуэла, до освобождающихся, таких как Турция, Азербайджан и даже Пакистан), и в какой-то момент даже правящий в Вашингтоне кружок должен будет смириться с этим и попытается удержать зону прямого контроля, где в результате возрастёт насилие, контроль над финансами и политической системой, а также СМИ и даже мыслями людей.

«Скорее, вопрос не в том, что произойдёт, а когда: когда американцы откажутся от истощенных остатков Украины, когда они уйдут из Польши и Прибалтики, как долго они будут пытаться сохранять контроль над Европой, что в конечном итоге останется от почти несуществующего американского общества. Потому что всё это произойдет, и, вероятно, уже при нашей жизни, — это почти наверняка», — указал Рэнкас.

США уйдет, а Россия останется, поэтому ей просто нужно подождать, не уступать и делать своё дело, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.