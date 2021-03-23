Падение ВВП Украины в минувшем году составило 4%. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны

Инфляция вернулась. Смогут ли власти Украины обуздать рост цен © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

По словам главы Министерства развития экономики Игоря Петрашко, Украина достойно выдержала вызовы пандемии COVID-19, прошла пик падения и перешла к постепенному восстановлению экономики.

«На 2021 год мы сохраняем прогноз роста экономики Украины на 4,6% ВВП», — утверждает Петрашко.

В 2021 году цены на Украине будут расти вдвое быстрее, чем в 2020-м. Темпы роста цен в 2021 году могут приблизиться к 10% — такого не было с 2018-го.

Согласно официальной статистике, в феврале 2021 года потребительские цены по сравнению с февралем прошлого года выросли на 7,5%. В феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%.