Бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош появился в TikTok, обозначив понравившуюся композицию на военную тему. Об этом 23 марта сообщают украинские «Факты»

Отмечается, что это переделка хита распавшейся группы 5'nizza «Солдат», Сергея Бабкина и Андрея Запорожца.

Также сообщается, что у Запорожца, он же SunSay, был скандал во время нацотбора на «Евровидение-2016». Музыканта обвинили в поддержке ДНР и ЛНР. Украину.ру в TikTok атаковали неонацисты © CC0, Pixabay

«Тогда писали, что Запорожец подписан на паблик "Новороссии" и выступает активно в оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, в 2019 году харьковская группа SunSay, которая регулярно настаивает, что они вне политики, выступила в шоу «Вечерний Ургант».

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Украина считает Крым своим и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.