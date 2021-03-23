Отмечается, что это переделка хита распавшейся группы 5'nizza «Солдат», Сергея Бабкина и Андрея Запорожца.
Также сообщается, что у Запорожца, он же SunSay, был скандал во время нацотбора на «Евровидение-2016». Музыканта обвинили в поддержке ДНР и ЛНР.
«Тогда писали, что Запорожец подписан на паблик "Новороссии" и выступает активно в оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.
По данным украинских СМИ, в 2019 году харьковская группа SunSay, которая регулярно настаивает, что они вне политики, выступила в шоу «Вечерний Ургант».
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
Украина считает Крым своим и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязаны спросить разрешения у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ.