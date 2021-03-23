По словам Лукашенко, он принимает все решения исходя из двух интересов: благосостояния граждан и построения сильного государства.
«Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна", нет ничего — все вранье, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов», — сказал Лукашенко.
Президент добавил, что Белоруссия состоялась как государство, и он не может его «угробить».
В начале месяца YouTube-канал NEXTA опубликовал фильм «Золотое дно» о «роскошной жизни» Лукашенко.
В нем утверждалось, что белорусский лидер незаконно обогатился на коррупционных схемах, у него в собственности дворцы, автопарк, два самолета, а также дорогие «мелочи», в том числе ручки стоимостью почти $50 тыс.
Авторы NEXTA также заявляли, что состояние старшего сына Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около $840 миллионов.