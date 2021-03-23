Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у него «золотого дна», передает 23 марта belta.by

«Золотое дно»: Лукашенко прокомментировал фильм о своей «роскошной жизни» © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

«Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна", нет ничего — все вранье, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что Белоруссия состоялась как государство, и он не может его «угробить».

В начале месяца YouTube-канал NEXTA опубликовал фильм «Золотое дно» о «роскошной жизни» Лукашенко.

В нем утверждалось, что белорусский лидер незаконно обогатился на коррупционных схемах, у него в собственности дворцы, автопарк, два самолета, а также дорогие «мелочи», в том числе ручки стоимостью почти $50 тыс.

Авторы NEXTA также заявляли, что состояние старшего сына Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около $840 миллионов.