Украинская Кардашьян, модель и блогер из Киева Алена Омович, выкладывая очередной откровенный снимок в сеть, предположила, что именно привлекает пользователей в ее аккаунте. Вывод девушка сделала на днях в своем Instagram

Модель разместила фото, на котором она позирует в ванной комнате с букетом цветов, прикрытая лишь прозрачной туникой. Обычно публикации девушки набирают порядка 30-40 отметок «нравится», но в этот раз лайков ей поставили почти 75 тысяч.

«Предыдущее фото так залайкали из-за роз, я полагаю?» — написала блогер и приложила новый снимок с букетом, на этот раз прикрыв им полностью обнаженный бюст.

«Именно из-за них», «Конечно, они красивые», «Почему ты постоянно без трусов?», «А эти губы, есть вообще фото, где рот закрыт полностью!?», «Только больному такое понравится, чудовище с Чернобыля», «Фигура непонятная: тут дойки огромные, а снизу кости торчат, сзади тоже, где поясница, что-то непонятное», — отреагировали подписчики.

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Алена Омович — киевская модель, получившая прозвище «украинская Кардашьян»; часто за излишнюю любовь к пластике и фотошопу девушку еще называют «инопланетянка» и «червь» из фильма «Люди в черном», и даже «сутулый кузнечик». Однако при всем обилии критики у столичной блогерши уже 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.