Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова считает, что Киев не хочет проводить следующий этап обмена пленными в Донбассе, передает РИА Новости 23 марта

Кравчук пожаловался, что Киев уже месяц ждет списки на обмен пленными от ЛДНР © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Согласно договоренностям, четко определены шаги, которые Украина должна предпринять для завершения обмена. Только после процессуальной очистки всех лиц — участников обмена — процедура может считаться завершенной, что позволит перейти к обсуждению новых этапов обмена. Однако украинская сторона продолжает уклоняться от выполнения взятых обязательств. То есть Украина просто не хочет проводить новый обмен», — пришла к выводу омбудсмен.

По ее словам, также по вине Киева, который блокирует обмен информацией, сейчас нельзя назвать точное число людей, которые содержатся в местах лишения свободы на подконтрольной Киеву территории в связи с конфликтом в Донбассе.

Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ЛДНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. В 2020 году обмен состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛДНР — 20.