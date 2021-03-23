Ранее Морозова неоднократно заявляла, что для начала обсуждения нового этапа обмена необходимо процессуально завершить предыдущие обмены. В частности, по ее словам, Киев должен прекратить уголовное преследование 50 человек, освобожденных и переданных ДНР в 2019 и 2020 годах.
«Согласно договоренностям, четко определены шаги, которые Украина должна предпринять для завершения обмена. Только после процессуальной очистки всех лиц — участников обмена — процедура может считаться завершенной, что позволит перейти к обсуждению новых этапов обмена. Однако украинская сторона продолжает уклоняться от выполнения взятых обязательств. То есть Украина просто не хочет проводить новый обмен», — пришла к выводу омбудсмен.
По ее словам, также по вине Киева, который блокирует обмен информацией, сейчас нельзя назвать точное число людей, которые содержатся в местах лишения свободы на подконтрольной Киеву территории в связи с конфликтом в Донбассе.
Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ЛДНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. В 2020 году обмен состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛДНР — 20.