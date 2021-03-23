Возле посольства Украины в Минске и генконсульства в Бресте люди вышли на протест против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 23 марта сообщает «Белта»

Лукашенко заявил об иммунитете белорусов к фашизму © president.gov.by

Кроме того, украинский журналист, политтехнолог Тарас Березовец заявил в Telegram, что, по его данным, возле посольства Украины в Минске вышли на протест против президента Украины Владимира Зеленского. Пришедшие под официальными флагами скандировали: «Зеленский — враг украинского народа!», «Руки прочь от Беларуси!», «Где убийцы Одессы?», «Майдан не пройдёт!» и прочее. Также Березовец обнародовал соответствующее видео.

Ранее сообщалось, что, по данным Киевского института социологических и маркетинговых исследований, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» обогнала в парламентском рейтинге президентскую партию «Слуга народа», но уступила в лидерстве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». При этом Порошенко отстает от украинского лидера Зеленского в рейтинге потенциальных избирателей на 1%. Данные были собраны в конце февраля.