Со ссылкой на постановление суда отмечается, что банк требует взыскать с завода более 650 млн гривен.
Как уточняется, «Электротяжмаш» в октябре 2012 года взял у Сбербанка кредит в размере $14,992 млн и 230,407 млн грн. Возвращена лишь малая часть.
Долг перед Сбербанком по кредиту сейчас составляет $13,905 млн, а также проценты в сумме $1,087 млн и две неустойки за просрочку выплат на общую сумму 230,406 млн грн.
Также Сбербанк требует взыскать с ответчика судебные расходы, которые составляют 735,7 тыс. грн.
Иск был подан Сбербанком в декабре 2020 года, однако судебное заседание так и не состоялось, его подготовку переносили несколько раз, а 17 марта было принято решение о назначении заседания на 27 апреля 2021 года.
Как сообщается, «Электротяжмаш» в течение трех месяцев не платил зарплату сотрудникам из-за недостатка средств. 1 марта рабочие вышли на митинг и перекрыли в Харькове Московский проспект.
Завод не работает с января, его сотрудники ходят на работу посменно, их перевели на четверть ставки. Ежемесячно составляют новые списки тех, кто выходит на работу. Когда предприятие возобновит нормальное функционирование и произойдет ли это вообще, не сообщается.