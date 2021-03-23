Представители Сбербанка обратились в Хозяйственный суд Харьковской области с тем, чтобы госпредприятие «Завод "Электротяжмаш"» вернуло им кредит вместе с процентами и неустойками, сообщило интернет-издание «Комментарии.UA» 23 марта

Со ссылкой на постановление суда отмечается, что банк требует взыскать с завода более 650 млн гривен.

Как уточняется, «Электротяжмаш» в октябре 2012 года взял у Сбербанка кредит в размере $14,992 млн и 230,407 млн грн. Возвращена лишь малая часть.

Долг перед Сбербанком по кредиту сейчас составляет $13,905 млн, а также проценты в сумме $1,087 млн и две неустойки за просрочку выплат на общую сумму 230,406 млн грн.

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Иск был подан Сбербанком в декабре 2020 года, однако судебное заседание так и не состоялось, его подготовку переносили несколько раз, а 17 марта было принято решение о назначении заседания на 27 апреля 2021 года.

Как сообщается, «Электротяжмаш» в течение трех месяцев не платил зарплату сотрудникам из-за недостатка средств. 1 марта рабочие вышли на митинг и перекрыли в Харькове Московский проспект.

Завод не работает с января, его сотрудники ходят на работу посменно, их перевели на четверть ставки. Ежемесячно составляют новые списки тех, кто выходит на работу. Когда предприятие возобновит нормальное функционирование и произойдет ли это вообще, не сообщается.