Несмотря на то что Днепропетровская область пока еще не в «красной» зоне карантина, с 24 марта в Днепре профилактические меры ужесточатся. Об этом 23 марта в своем Facebook написал мэр города Борис Филатов

В мире растет смертность от коронавируса — ВОЗ © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«И хотя Днепр пока еще не в "красной" зоне (и, надеюсь, не будет), принято волевое решение сделать это. В отличие от других территориальных громад (общин. — Ред.) мы не будем тянуть "до упора", а потом мучиться с коллапсом системы здравоохранения», — заявил градоначальник.

Филатов пообещал сделать максимально комфортными для бизнеса условия карантина, компенсировав предпринимателям издержки из бюджета города.

По его словам, городские власти также обеспечили всем необходимым больницы.

По информации главы Минздрава Украины Максима Степанова, почти 11,5 тысячи случаев коронавируса зафиксировали на Украине за минувшие сутки, еще 333 человека умерли.

Лидером по темпам роста заболеваемости стала Одесская область, в которой коронавирус выявили у 1122 человек.