По его словам, расследование уголовных дел в отношении создателей оппозиционного Telegram-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича и блогера Антона Мотолько продолжается.
Под стражей находится и большое количество анархистов, которые участвовали в протестах из идеологических соображений. Акции с их участием проходили не только в Минске, но и в других городах страны.
«Деятельность этой преступной организации носила международный характер — вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации», — утверждает Сергей Паско.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа прошлого года ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.