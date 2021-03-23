Участниками массовых протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко были члены анархистских организаций из Украины и России. Об этом 23 марта сообщил начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско, слова которого цитирует БелТА

Как Минск обеспечивает Киев нефтепродуктами © Facebook, ОАО "Мозырский НПЗ" Степана Путило и Романа Протасевича и блогера Антона Мотолько продолжается.

Под стражей находится и большое количество анархистов, которые участвовали в протестах из идеологических соображений. Акции с их участием проходили не только в Минске, но и в других городах страны.

«Деятельность этой преступной организации носила международный характер — вовлечены анархистские движения из Украины и Российской Федерации», — утверждает Сергей Паско.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа прошлого года ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.