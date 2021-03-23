Бывший вице-премьер Украины и министр социальной политики Павел Розенко обратил внимание на то, что уже восемь дней ничего не сообщается о состоянии главного санитарного врача Виктора Ляшко, который заболел коронавирусом после вакцинации. Об этом 23 марта он написал в своем Facebook

«8 дней! Ничего не слышно о состоянии здоровья главного санитарного врача Виктора Ляшко. Напомню, он заболел COVID через 12 дней после вакцинации индийской вакциной CoviShield! Офис президента запретил говорить и писать посты?» — написал Розенко.

Он отметил, что доверие к вакцине у граждан выросло бы, если бы общество увидело легкую форму протекания болезни после вакцинирования. Также, по его словам, «было бы правильно и честно рассказать людям», если легкой формы нет. Ляшко объяснил, как подхватил коронавирус после прививки AstraZeneca © Facebook, Виктор Ляшко

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и столице с 20 марта введены жесткие ограничения.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.