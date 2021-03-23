Северный апелляционный хозяйственный суд Украины отказал национальной энергетической компании «Укрэнерго» во взыскании с входящей в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова компании «Д.Трейдинг» 651 млн грн долгов за электричество, сообщило информагентство «Украинские новости» 23 марта

Агентство ссылается на данные в Едином реестре судебных решений, согласно которым в июне 2020 года «Укрэнерго» обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой взыскать с «Д.Трейдинг» 651 млн грн задолженности по договору о предоставлении услуг по передаче электроэнергии.

«Укрэнерго» в своем иске заявляет о ненадлежащем исполнении ответчиком условий договора о предоставлении услуг по передаче электроэнергии в части оплаты за предоставленные услуги.

Водородная ловушка: что кроется за сделкой между Siemens и Ахметовым © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Но апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что исковые требования «Укрэнерго» являются необоснованными и недоказанными, и отклонил их.