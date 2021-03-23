Киевского врача-стоматолога подозревают в мошенничестве и покушении на убийство. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram

По данным правоохранителей, с мая 2019 по сентябрь 2020 года 33-летний стоматолог сообщал своим пациентам ложную информацию о необходимом объеме лечения. Ему удалось завладеть около 400 тыс. гривен (1,1 млн рублей).

Кроме того, в марте 2020 года под предлогом дополнительных процедур мужчина проник в дом одной из пациенток, похитил ее банковскую карту, с которой сняли 78 тыс. гривен (214,8 тыс. рублей).

Обвиняемый в покушении на Киркорова признался, что его нанял Галкин © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Также мужчину подозревают в том, что он проник в дом 70-летней женщины и попытался убить ее током.

В настоящее время подозреваемому, уроженцу Черниговской области, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания по избранию меры пресечения подозреваемый совершал угрозы в адрес прокурора, в связи с чем ему дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины (угроза сотруднику правоохранительных органов).