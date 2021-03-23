По данным правоохранителей, с мая 2019 по сентябрь 2020 года 33-летний стоматолог сообщал своим пациентам ложную информацию о необходимом объеме лечения. Ему удалось завладеть около 400 тыс. гривен (1,1 млн рублей).
Кроме того, в марте 2020 года под предлогом дополнительных процедур мужчина проник в дом одной из пациенток, похитил ее банковскую карту, с которой сняли 78 тыс. гривен (214,8 тыс. рублей).
В июне 2020 года подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями, и похитил у нее 63 тыс. гривен (173,5 тыс. рублей).
Также мужчину подозревают в том, что он проник в дом 70-летней женщины и попытался убить ее током.
В настоящее время подозреваемому, уроженцу Черниговской области, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания по избранию меры пресечения подозреваемый совершал угрозы в адрес прокурора, в связи с чем ему дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины (угроза сотруднику правоохранительных органов).