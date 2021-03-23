Из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом власти Харькова призвали людей с медицинским образованием к участию в работе ковидных бригад в больницах. Об этом заявила заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан 22 марта

Заместитель мэра отметила, что в марте нагрузка на ковидные бригады увеличилась в полтора раза по сравнению с январем-февралем. При этом отделения для работы с больными COVID-19 могут быть сформированы только из сотрудников больниц, где работают такие отделения.

По ее словам, больницам №17, 18, 25 и 13 в отделения с коронавирусными пациентами нужны анестезиологи, кардиологи, терапевты, медсестры и младший медицинский персонал. В Харькове здание поликлиники выставили на торги: что станет с пациентами © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Вице-мэр отметила, что за 2020 год количество работающих в медучреждениях Харькова уменьшилось на 2 тыс. человек, поэтому в обычных отделениях персонала не хватает.

«В марте количество больных начало резко повышаться, но мы не можем создать новые бригады, пока не сдадим мартовский отчет в НСЗУ (Национальную службу здоровья Украины. — Ред.) и они не увидят, что бригады работали с перегрузкой. Но в апреле мы столкнемся с проблемой, что у нас физически не будет людей, которых мы могли бы включить в состав бригад. Поэтому я вынуждена обратиться ко всем, кто имеет медицинское образование», — сказала Горбун-Рубанова.

Она пояснила, что присоединиться к борьбе с коронавирусом могут ученые-медики, студенты со средним медицинским образованием. За период работы в ковидных бригадах они могут получить более высокую заработную плату.

Власти Харькова обратились в НСЗУ с просьбой разрешить совмещать в бригаде медработников из различных лечебных учреждений.

Ранее о кризисной ситуации и нехватке медперсонала заявили во Львове. В городе ежедневно госпитализируют около 300 пациентов с коронавирусом.