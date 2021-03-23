Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкховен заявила о росте смертности от коронавируса в мире, передает 22 марта РИА Новости

Во Львовской области зафиксировали больше всего случаев коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

По словам эксперта, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12%, в основном за счет британского штамма коронавирусной инфекции.

Керкховен добавила, что ситуация осложняется давлением, которое ряд стран испытывают в связи с требованием граждан снимать ограничительные меры, неравномерным распределением и нехваткой вакцин, а также появлением новых штаммов COVID-19.

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ рассматривают новую версию происхождения коронавируса. По данным Bloomberg, на этой неделе будет опубликован доклад экспертов, которые посетили китайский Ухань. В данном документе будет представлена версия, что COVID-19 по происхождению может быть схож с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Его первоначальными носителями являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет. Отмечается, что данные выводы не носят окончательного характера.

За все время пандемии в мире заболели почти 124 миллиона человек, умерли больше 2,7 млн человек.