«Были внесены изменения относительно пересечения границы. После вступления этого постановления в силу, оно вчера (22 марта. — Ред.) вступило в действие, нами вводится, независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования, проведенного за 48 часов», — пояснил Степанов.
Согласно постановлению правительства, самоизоляции не подлежат граждане Украины младше 12 лет, водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, а также граждане Украины, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.
Лица, въезжающие из Крыма, подлежат обязательной самоизоляции, кроме: детей младше 12 лет, работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных на Украине, лиц, которые намерены поступить в учебные заведения, расположенные на территории Украины, а также студентов, обучающихся в украинских вузах. Также самоизолироваться не нужно одному из родителей, опекуну или законному представителю перечисленных выше людей.
Под самоизоляцию также не попадают люди, желающие сделать прививку от коронавируса на Украине и имеющие специальное приглашение на вакцинацию с идентификатором.