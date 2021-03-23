Украинские власти ввели необходимым условием для въезда на Украину отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом в ходе брифинга 23 марта сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

«Были внесены изменения относительно пересечения границы. После вступления этого постановления в силу, оно вчера (22 марта. — Ред.) вступило в действие, нами вводится, независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования, проведенного за 48 часов», — пояснил Степанов.

Согласно постановлению правительства, самоизоляции не подлежат граждане Украины младше 12 лет, водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, а также граждане Украины, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации.

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Под самоизоляцию также не попадают люди, желающие сделать прививку от коронавируса на Украине и имеющие специальное приглашение на вакцинацию с идентификатором.