Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник в интервью изданию Украина.ру рассказал, как работает пропагандистская машина Украины

Константин Сивков о возможном сценарии новой войны в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сегодня у республик полноценные армии, укомплектованные, обученные и обстрелянные, имеющие семилетний боевой опыт.

«Пропагандистская машина "Украина" сейчас со всем усердием работает над оболваниванием украинцев, и чем дальше они от линии соприкосновения, тем "боевой дух" выше. На Галичине и на границе с Польшей он аж зашкаливает от уровня ура-патриотизма, потому что там верят, что до них не дойдет. Я бы не был столь категоричен!» — сказал собеседник издания.

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С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».