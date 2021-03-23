По его словам, в 2014 и 2015 годах ВСУ получили жесткий отпор с котлами и огромными потерями от разрозненных и только собранных боевых подразделений ЛНР и ДНР.
Сегодня у республик полноценные армии, укомплектованные, обученные и обстрелянные, имеющие семилетний боевой опыт.
«Пропагандистская машина "Украина" сейчас со всем усердием работает над оболваниванием украинцев, и чем дальше они от линии соприкосновения, тем "боевой дух" выше. На Галичине и на границе с Польшей он аж зашкаливает от уровня ура-патриотизма, потому что там верят, что до них не дойдет. Я бы не был столь категоричен!» — сказал собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».