Ремонт автомобильной дороги на участке М-22 «Сосновка - Кременчуг - Горишние Плавни», соединяющей Александрию, Кременчуг и Полтаву, закончили в конце 2020 года в рамках программы «Большое строительство», но едва зима закончилась, на трассе появились ямы. Об этом сообщается в Facebook «Дороги Полтавщины» 23 марта

«Большое строительство» – 2021. Гордость Зеленского рискует утонуть в коррупции © president.gov.ua

Заказчиком услуг по ремонту этого участка дороги и ее балансодержателем является ГП «Агентство местных дорог Полтавской области», а подрядчиком — ООО «Трансресурсы». Общая стоимость ремонта составила около 40 миллиона гривен (109,2 миллиона рублей).

В связи с поступившими жалобами депутат Верховной Рады Алексей Мовчан предложил главе Офиса президента организовать проверку качества ремонта объектов, которые выполняют по программе «Большое строительство». Также он обратился к генпрокурору и в Госаудитслужбу с требованием оценить эффективность использования бюджетных средств во врем ремонта дороги Кременчуг — Горишние Плавни.

Президентский проект «Большое строительство» стартовал в 2020 году. Госстат Украины отчитался об итогах работы строительной отрасли за прошлый год: общий рост объемов строительства по сравнению с 2019 годом — 4%, рост инженерно-дорожного строительства — 14,8%, падение жилищного строительства — 18,5%. Притом что за весь 2019 год на транспортное строительство (дороги, мосты и т.д.) было потрачено 33,5 миллиарда гривен (88,3 миллиарда рублей).

По состоянию на начало декабря 2020 года «Укравтодор», по данным ведомства, израсходовал свыше 81 миллиарда гривен (213,5 миллиарда рублей). Таким образом, объем финансирования дорожного строительства на Украине вырос в 2,5 раза, а объемы работ — всего на 14,8%.