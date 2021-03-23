В Днепре 46-летний мужчина избил девятилетнего мальчика якобы из-за того, что тот поссорился с его сыном. Об этом сообщили 22 марта в сюжете ТСН

Украинский десантник жестоко избил женщину — водителя троллейбуса — видео © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

Конфликт между детьми начался с игры в мяч: они стали баловаться, толкаться и бросаться песком. Вероятно, отец одного из детей увидел это и пошел наказать обидчика сына.

На записи видно, как украинец хватает третьеклассника за куртку и бьет головой о бетонный забор, затем наносит удары по лицу. При этом испуганные дети разбегаются с площадки.

Пострадавший Максим смог позвонить отцу, только когда обидчик ушел. Окровавленного ребенка забрала скорая.

По словам соседей, мужчина с семьей недавно заселился в дом и не проявлял агрессии. Родители пострадавшего требуют наказания через суд. Нападавший скрывается от диалога, однако полиции уже удалось опросить его. Правоохранители открыли уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений.