Инцидент записала камера видеонаблюдения во дворе дома.
Конфликт между детьми начался с игры в мяч: они стали баловаться, толкаться и бросаться песком. Вероятно, отец одного из детей увидел это и пошел наказать обидчика сына.
На записи видно, как украинец хватает третьеклассника за куртку и бьет головой о бетонный забор, затем наносит удары по лицу. При этом испуганные дети разбегаются с площадки.
Пострадавший Максим смог позвонить отцу, только когда обидчик ушел. Окровавленного ребенка забрала скорая.
По словам соседей, мужчина с семьей недавно заселился в дом и не проявлял агрессии. Родители пострадавшего требуют наказания через суд. Нападавший скрывается от диалога, однако полиции уже удалось опросить его. Правоохранители открыли уголовное производство за нанесение легких телесных повреждений.