Украинский певец Макс Барских сообщил поклонникам, что пробудет в Москве до конца марта, так как на ближайшие дни у него запланирован концерт в российской столице. Об этом он рассказал 22 марта в эфире «Русского радио»

«Я, во-первых, проездом сейчас. Мы ходим на эфиры, промоутируем музыку, совместную работу. В выходные я успел побывать в ресторанчиках, барах. Изучаю ночную жизнь. Красивый город», — сказал Барских.

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На Украине открыли уголовные дела против Лепса, Газманова, Долиной и еще 20 артистов из РФ © СС0, Pixabay Макса Барских (по паспорту его зовут Николай Бортник) началась с участия в проекте «Фабрика звезд – 2» на украинском «Новом канале». Позже стал известен публике как исполнитель песен «Туманы» и «Неземная».

Обе композиции он написал сам, а также является автором песен таких артистов, как Ани Лорак, Тина Кароль, Лобода, Кристина Орбакайте и Наталия Могилевская. В марте 2021 года артист презентовал совместное видео с российской певицей Zivert на трек Bestseller.

Украинские радикалы выступают против выступлений своих артистов на территории Российской Федерации и сотрудничества с русскими исполнителями. Пока на приезд Барских в Россию националисты не отреагировали.

Тем временем на Украине заявили о возбуждении уголовных дел в отношении российских исполнителей, выступавших на праздничном концерте в честь открытия Крымского моста в мае 2018 года.