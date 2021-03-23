Темпы вакцинации на Украине отстают от запланированного графика почти в два раза. Об этом министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил в эфире телеканала «1+1» 23 марта

Степанов заговорил о введении жесткого карантина на Украине © скриншот с видео "DumskayaTV" сказал глава МОЗ.

Он подчеркнул, что с 22 марта в стране начали открываться стационарные кабинеты вакцинации, стартовала вакцинация у семейных врачей, что и было предусмотрено на втором этапе. Министр также напомнил, что в ближайшее время будут приоритетно прививать людей в возрасте старше 80 лет, а также тех, кто проходил по первой волне, но не успел.

Степанов также отметил, что речь идет о срыве поставок вакцин. На данный момент, по его словам, Украина ждет разрешения от правительства Индии для поставки очередной партии Covishield (AstraZeneca), это же касается и механизма COVAX.

Министр добавил, что сейчас власти не планируют вводить новый локдаун по всей стране, ограничения будут вводиться в каждой области отдельно.

Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По состоянию на утро 23 марта 121 929 человек привито в стране с начала прививочной кампании.