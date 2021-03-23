Дети и учитель почувствовали в классе едкий запах. По словам классного руководителя, он напоминал запах ацетона.
Учителя быстро вывели детей на школьный двор, но все же некоторые ученики жаловались на головокружение и тошноту. Семерых школьников скорая отвезла в больницу.
Класс проветрили. Несколько служб обследовали комнату, но ничего опасного не нашли.
Впоследствии одна девочка предположила, что запах источала ее замшевая обувь, которую мама обработала не вечером, как положено, а утром перед уроками. В небольшом теплом помещении едкий запах быстро распространился. Сама девочка чувствовала себя нормально.
Как оказалось, мама школьницы купила аэрозоль в местном магазине. Будут ли проверять, есть ли на средство сертификат качества, неизвестно.