В Кобыляках на Полтавщине семь пятиклассников оказались в больнице из-за отравления неизвестным веществом. Об этом 22 марта сообщили в сюжете ICTV

Массовое отравление: В Днепре госпитализируют школьников © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Учителя быстро вывели детей на школьный двор, но все же некоторые ученики жаловались на головокружение и тошноту. Семерых школьников скорая отвезла в больницу.

Класс проветрили. Несколько служб обследовали комнату, но ничего опасного не нашли.

Впоследствии одна девочка предположила, что запах источала ее замшевая обувь, которую мама обработала не вечером, как положено, а утром перед уроками. В небольшом теплом помещении едкий запах быстро распространился. Сама девочка чувствовала себя нормально.

Как оказалось, мама школьницы купила аэрозоль в местном магазине. Будут ли проверять, есть ли на средство сертификат качества, неизвестно.