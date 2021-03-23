Певица украинского происхождения Анастасия Стоцкая, неожиданно признавшаяся в разводе с мужем, заявила, что ее дети действительно похожи на исполнителя Филиппа Киркорова, а их встреча была неслучайна. Об этом артистка заявила на днях в эфире «Русского радио»

«Они действительно похожи, черт возьми. Я не знаю, это какая-то кармическая встреча. На самом деле, и мы с ним похожи. Людям просто хочется, чтобы это было так. Им нужна эта легенда. Смысл это скрывать, если бы это было правдой?» — сказала певица.

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«Ну, мы красивая пара. Филипп — мой друг. Это мой наставник», — заявила Стоцкая.

Она уже не раз признавалась, что была влюблена в Киркорова и до сих пор испытывает к нему «трепетные чувства», но их связывает исключительно работа, поэтому приписывать ему вину за ее развод было бы неуместным.

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Чуть раньше певица сообщила, что уже два года не состоит в браке со своим вторым супругом ресторатором Сергеем Абгаряном. В этом союзе родилось двое детей: в 2011 году — сын и в 2017-м — дочь.

Артистка заявила, что причиной послужило осознание, что с мужем они «просто разные люди», поэтому пара решила расстаться, но поддерживает хорошие отношения и совместно воспитывает детей.