Прошлый максимум летальных случаев был зафиксирован за сутки 16 марта текущего года — 289. Летальных случаев больше всего в понедельник зафиксировали в Киеве (32), в Донецкой (30), Житомирской (24), Львовской (23), Винницкой (20), Хмельницкой (18), Ивано-Франковской и Киевской областях (по 16).
За последние сутки наибольшее число новых случаев заболевания зарегистрировано в Одесской области (1 122), Киеве (1 050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской областях (727). Отмечается, что столица с девятого места в воскресенье переместилась на второе.
Среди новых больных — 606 детей и 357 медработников.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и в столице с 20 марта введены жесткие ограничения.
Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.