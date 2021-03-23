За сутки на Украине зафиксировали 11 476 новых случаев коронавируса COVID-19, госпитализировали 2 519 человек, скончались 333 пациента, выздоровели 8 044 человека. Об этом 23 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Возвращение локдауна: при чём здесь вакцина AstraZeneca и новый штамм коронавируса на Украине

За последние сутки наибольшее число новых случаев заболевания зарегистрировано в Одесской области (1 122), Киеве (1 050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской областях (727). Отмечается, что столица с девятого места в воскресенье переместилась на второе.

Среди новых больных — 606 детей и 357 медработников.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Последние две недели статистика больных резко увеличилась. В ряде городов и в столице с 20 марта введены жесткие ограничения.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.