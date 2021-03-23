Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предложил Киев в качестве переговорной площадки для белорусских властей и оппозиции. Об этом 22 марта сообщил в Facebook Кабинет представителей Светланы Тихановской

Встреча политиков состоялась в рамках Форума Калиновского в Вильнюсе.

«Весной режим Лукашенко падёт». Сбудется ли прогноз Тихановской © REUTERS, Lehtikuva

«Гончаренко, приехавший в Вильнюс на Форум Калиновского, предложил рассмотреть Киев как переговорную площадку. Форум Калиновского был как раз посвящен поиску путей разрешения кризиса в Беларуси и началу переговоров с режимом», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что народный депутат передал Светлане Тихановской приглашение в Киев от межфракционной группы «За демократическую Беларусь» в украинской Раде.