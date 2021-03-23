Встреча политиков состоялась в рамках Форума Калиновского в Вильнюсе.
В ходе беседы с Гончаренко, Тихановская поблагодарила украинский народ за солидарность, призвала Киев усилить давление на белорусскую власть, включая поддержку европейских санкций, а также призвала не признавать легитимность Лукашенко и попросила поддержать белорусскую диаспору и беженцев.
«Гончаренко, приехавший в Вильнюс на Форум Калиновского, предложил рассмотреть Киев как переговорную площадку. Форум Калиновского был как раз посвящен поиску путей разрешения кризиса в Беларуси и началу переговоров с режимом», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что народный депутат передал Светлане Тихановской приглашение в Киев от межфракционной группы «За демократическую Беларусь» в украинской Раде.