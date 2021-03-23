Украинская певица и продюсер Наталия Могилевская помимо своей основной работы любит общаться с подписчиками, которых у нее более 1,3 миллиона. В этот раз звезда рассказала несколько необычных фактов о себе в Instagram 22 марта

Могилевская решила поиграть с подписчиками в игру-знакомство, такую часто используют блогеры, чтобы рассказать о себе, а заодно максимально заинтересовать аудиторию. Суть заключается в том, что автор пишет десять пунктов о себе, предлагая фолловерам выбрать из них три ложных.

«1. Я создала "позитивный" вариант гимна Украины. 2. Дралась в школе. 3. Мне сделали предложение руки и сердца в 17 лет. 4. Однажды спряталась в туше оленя», — такие истории о себе рассказала артистка.

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Фолловеры знаменитости сделали свои предположения, на что Могилевская ответила, что ждет еще предположений, а позже опубликует правильные ответы.

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К слову, вариантов про личную жизнь Могилевская почти не предложила, по всей видимости, потому, что об этом певица говорить не любит. СМИ знают, что она была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года.

Сейчас певице приписывают роман с владельцем киевских бутиков и миллионером Олегом Рыжовым, но сама она эту информацию не комментирует.