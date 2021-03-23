«Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности. Если же президент и в дальнейшем будет игнорировать этот кризис, который создала его команда, если он и дальше будет противостоять народу, тогда действительно от президента будет толку не больше, чем от его таблички», — написал Стерненко.
По его словам, в росте протестных настроений виноваты не протестующие, которые реагируют на несправедливость, а руководство государства, которое эту несправедливость порождает.
В связи с этим радикал поблагодарил участников субботней акции у Офиса президента за неравнодушие.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы Стерненко за похищение депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда.
Вечером 20 марта на Банковой прошла акция с требованием освободить националиста. Протестующие жгли пиротехнику, взрывали петарды, здание ОП разрисовали надписями, табличку подожгли, повредили двери и несколько окон. Впоследствии Офис оценил ущерб в 2 миллиона гривен.
Сторонники Стерненко уже анонсировали новую акцию, которая должна состояться также у Офиса президента в день апелляции по делу радикала.