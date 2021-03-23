Радикал Сергей Стерненко, приговоренный к семи годам лишения свободы за похищение одесского депутата, в письме из СИЗО призвал президента Украины Владимира Зеленского поговорить с протестующими, которые требуют «освобождения политзаключенных». Полный текст письма обнародован на YouTube-канале националиста 22 марта

«Готовимся»: сторонники Стерненко анонсировали новую акцию © Facebook, Рух Опору Капітуляції

По его словам, в росте протестных настроений виноваты не протестующие, которые реагируют на несправедливость, а руководство государства, которое эту несправедливость порождает.

В связи с этим радикал поблагодарил участников субботней акции у Офиса президента за неравнодушие.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы Стерненко за похищение депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда.

Вечером 20 марта на Банковой прошла акция с требованием освободить националиста. Протестующие жгли пиротехнику, взрывали петарды, здание ОП разрисовали надписями, табличку подожгли, повредили двери и несколько окон. Впоследствии Офис оценил ущерб в 2 миллиона гривен.

Сторонники Стерненко уже анонсировали новую акцию, которая должна состояться также у Офиса президента в день апелляции по делу радикала.