На видео запечатлено, как два человека (один снимает, а второй подаёт вору зелёнку) решили устроить «акт правосудия». Вероятный злоумышленник уточнил, зачем ему нужно умыться зелёной жидкостью. На что голос за кадром сказал: «Серёжа (обращаясь к якобы вору. — Ред.), я серьёзно, ты сейчас тут умрёшь (если не умоешься зелёнкой. — Ред.)».
После этого мужчина умыл лицо зелёнкой и извинился за воровство.
По информации другого местного Telegram-канала, ранее местные жители неоднократно обращались в полицию по фактам краж мужчины, но никакого результата не получили, поэтому решили сами его проучить.