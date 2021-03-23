Жители Мелитополя в Запорожской области решили необычным способом наказать якобы вора: они заставили мужчину умыться зелёнкой и извиниться. Соответствующее видео опубликовал на днях местный Telegram-канал

«Правый сектор» ворвался в горсовет Никополя: стрельба, кефир, зеленка © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

После этого мужчина умыл лицо зелёнкой и извинился за воровство.

По информации другого местного Telegram-канала, ранее местные жители неоднократно обращались в полицию по фактам краж мужчины, но никакого результата не получили, поэтому решили сами его проучить.