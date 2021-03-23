Экс-депутат Госдумы РФ, оперная дива Мария Максакова судится из-за квартиры с бывшим гражданским мужем Владимиром Тюриным. На днях она опубликовала в Instagram фото его адвоката и назвала ее «самозванкой»

Она опубликовала фото адвоката в коридоре суда.

«По многочисленным просьбам зрителей, Екатерина Федорова, самозванка, в суде города Нальчика», — написала Максакова.

«Прихвостень Тюрина, которая с аннулированной 15.09.2020 доверенностью по сей день является в судах и госорганах, пытаясь испортить мне жизнь», — пояснила певица в комментариях.

В следующей записи Максакова выложила, видимо, личное фото адвоката из соцсетей в шапке Санта-Клауса. В подписи к снимку певица призвала остерегаться Федоровой. Максакова лишилась квартиры в Москве стоимостью 200 млн рублей © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Ранее Максакова рассказала Telegram-каналу Mash, что судится из-за квартиры стоимостью 200 млн рублей, которую, по ее словам, подарил ей отец.

Она обвинила Зураба и Махмуда Мальсаговых в присвоении квартиры мошенническим путем. Также она заявила, что к этому причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин.